Atalanta, Gasperini: "Contento per Conti e Caldara, Kessie è un Dio"

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato degli ex bergamaschi nella rosa del Milan: "Ci sono tre giocatori che ci hanno dato tantissimo nel primo anno. Kessié, Caldara e Conti appartengono al periodo in cui è iniziato il ciclo, sono contento per Conti che sta tornando a giocare. Kessié è un Dio, è sempre fortissimo. Sono contento anche per Caldara, spero che sia uscito fuori dal tunnel. Domani è una partita importantissima, ci saluteremo prima e dopo. Poi si andrà sulla propria strada".