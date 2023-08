Atalanta, Gasperini: "Ho necessità di stringere e fare un lavoro di sintesi su quello che sarà l'organico della squadra"

(ANSA) - BERGAMO, 05 AGO - "Aspettiamo l'ufficialità di Scamacca, da lunedì ho necessità di incominciare a stringere e fare un lavoro di sintesi su quello che sarà l'organico della squadra, a costo di rimanere con meno giocatori". Così, dopo la sconfitta per 4-1 in amichevole in casa dell'Union Berlino, Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta: "Perdere ti fa vedere le cose e prendere le decisioni. E' un mese che andiamo avanti con questo gruppo, è arrivato il momento di definire l'organico anche se cerchiamo sempre di allenare tutti - il commento del tecnico nerazzurro ai canali ufficiali del club -. Partite come queste sono sempre utili: abbiamo fatto anche buone cose, come la prestazione molto importante di Latte Lath, di cui sono contento, e Kolasinac che ha fatto la sua parte. Degli altri che sono qui da tempo o rientrati dai prestiti conosciamo bene tutto".

Infine, sul test in sé: "Nel primo tempo l'abbiamo letteralmente buttato con troppa leggerezza in difesa. Dietro abbiamo combinato qualche situazione di troppo, squadre come l'Union ti castigano e il risultato ha preso una dimensione che non stava rispecchiando l'andamento della gara. Nel secondo tempo coi tanti cambi la partita è un po' scaduta". (ANSA).