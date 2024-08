Atalanta, Gasperini: "Koopmeiners vuole la Juve. Ha deciso di non giocare e non allenarsi più con noi"

vedi letture

"Koopmeiners vuole trasferirsi alla Juventus". Intervistato da 'L'Eco di Bergamo', l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini conferma la decisione del calciatore olandese Teun Koopmeiners: questa estate vuole lasciare la Dea per trasferirsi a Torino. "La situazione con lui - ha detto - è andata benissimo fino alla scorsa settimana, poi il giocatore ha deciso di andare alla Juventus, ha già un accordo, si sente stressato e ha deciso di non giocare e non allenarsi più con noi".

Gasperini conferma quindi quanto emerso nella giornata di ieri: l'olandese martedì non s'è allenato col resto del gruppo. "Con questo atteggiamento - prosegue - non può essere utile né alla squadra, né ai suoi compagni. La società a sua volta ha assunto un atteggiamento molto fermo, perché si sente ricattata da questa situazione. Diversa dalle altre volte in cui l'Atalanta ha venduto qualche pezzo pregiato alle big".

E ancora: "Io sono già carico, sui blocchi di partenza, e non vorrei trovarmi a trascinare quelli che stanno ancora festeggiando la stagione scorsa. Abbiamo bisogno di locomotive, perché fra una settimana parte lo schiaffometro: o li da o li prendi. E noi ci arriviamo in una situazione molto più difficile di quella che avremmo potuto prevedere".