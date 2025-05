Atalanta, Gasperini può lasciare: per TMW ci sono concrete possibilità di addio

vedi letture

Gian Piero Gasperini ha aperto alla possibilità, concreta, di lasciare l'Atalanta. Dopo l'incontro andato in scena nel primo pomeriggio è questa la novità più importante emersa, con la decisione definitiva che comunque non è ancora stata presa e lo stesso allenatore si è riservato di prendersi 48 o al massimo 72 ore per comunicare quella che sarà la sua scelta.

I temi dell'incontro e la proposta che non è cambiata.

Nell'incontro di oggi non si è parlato del contratto, la proposta messa sul tavolo dall'Atalanta è sempre la stessa, ovvero quella di un rinnovo fino al 2027. Attualmente il contratto del tecnico è in scadenza nel 2026 e il club ha dunque proposto una stagione ulteriore a Gasperini, come noto ormai da una decina di giorni. La novità, lo ripetiamo, è che all'interno della chiacchierata di oggi l'allenatore ha aperto alla possibilità concreta di una separazione.

I motivi.

Alla base del possibile addio non ci sono né questioni legate al contratto né questioni legate al calciomercato, visto che Gian Piero Gasperini, nell'incontro di oggi, ha espresso le sue perplessità sulle motivazioni che gli sono rimaste dopo 9 anni a Bergamo. Il tecnico potrebbe decidere di andarsene perché da parte sua il ciclo potrebbe davvero essere finito ed entro le prossime 72 ore darà la risposta definitiva al club, che non può aspettare oltre, visto che in caso di addio dovrebbe subito mettersi alla ricerca del sostituto.