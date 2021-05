Atalanta, Gollini rammaricato: "Bergamo, ci dispiace. Meritavamo di più"

(ANSA) - BERGAMO, 20 MAG - All'indomani della finale di Coppa Italia persa con la Juventus, il portiere dell'Atalanta Pierluigi Gollini ha espresso rammarico per non aver portato il trofeo a casa. "Ci dispiace Bergamo, con tutto il cuore! Il dolore è tanto ed è condiviso! Mi sento solo di dire che ci meritavamo qualcosa di più!", le sue parole nel breve post nel primo pomeriggio. La squadra, che ha pernottato in sede a Zingonia al rientro da Reggio Emilia, oggi non è scesa in campo per il consueto allenamento. (ANSA).