Atalanta, lesione muscolare per Muriel: tempi di recupero non brevi

Tra meno di un mese si giocherà Atalanta-Milan, match valido per la settima giornata di campionato. Problemi per Gasperini, che perde Luis Muriel. "Gli accertamenti strumentali, a cui è stato sottoposto Muriel questa mattina, hanno confermato una lesione muscolare di non lieve entità. I tempi di recupero non saranno brevi. Inizialmente Muriel osserverà una settimana di riposo dall’attività fisica, durante la quale verrà sottoposto alle terapie del caso. Al termine dei sette giorni verranno eseguiti ulteriori accertamenti diagnostici per valutare l’evoluzione della lesione". A riportarlo è l'Atalanta sul proprio sito ufficiale.