Atalanta-Milan, i numeri dei due attacchi a confronto

Atalanta-Milan è stata la partita delle differenze: dagli atteggiamenti in campo, alle prestazioni dei singoli, le due squadre hanno giocato la partita in maniera opposta e il risultato lo conferma. Ad accreditare questa ipotesi arrivano i dati, sopratutto quelli degli attacchi che confermano quale delle due squadre abbia fatto la partita. L'Atalanta, vincitrice dell'incontro e assoluta dominatrice del match, ha tirato 14 volte di cui ben 12 nello specchio difeso da Ginaluigi Donnarumma. Guardando alle occasioni da gol gli orobici hanno creato pericoli alla difesa rossonera per ben 13 volte, grazie anche alle 20 ripartenze effettuate.

Il Milan, invece, ha totalizzato dati diametralmente opposti. Ai 14 tiri dell'Atalanta, il diavolo ha riposto 4 volte di cui solo una nello specchio dell'imbattuto Gollini. Se l'Atalanta ha tirato in area per ben 11 volte, il Milan non l'ha fatto nemmeno una segno della difficoltà di attaccare l'area di rigore avversaria. Alle 20 ripartenze neroazzurre, infine, il Milan ha risposto 14 volte di cui molte delle quali terminate in un nulla di fatto.