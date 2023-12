Atalanta-Milan, il De Ketelaere Bowl. Ordine: "Lo aspettano tutti al varco"

Prendendo in prestito un termine dello sport americano, si può dire che la sfida di questo pomeriggio tra Atalanta e Milan sarà il De Ketelaere Bowl, sostanzialmente la partita di Charles De Ketelaere. La scorsa stagione, iniziata sotto i migliori auspici in rossonero, è stata un totale fallimento. Quest'anno il belga è in prestito da Gasperini dove vuole rilanciarsi: ha già messo in piedi numeri migliori - ancora non eccelsi - ma è stato anche frenato da problemi fisici.

Franco Ordine, nel suo pezzo sul Corriere dello Sport, ne ha parlato così: "Lo aspettano tutti al varco: atalantini e milanisti, vecchi e incalliti ammiratori, fans tipiedi traditi e pronti a stroncarlo definitivamente. È lui o non è lui dopo qualche mese di collegio in quel di Zingonia? Il riferimento a Charles De Kateleare, belga a metà strada tra Bergamo e Milano, è scontato nel giorno in cui si ritrova al cospetto del Milan dopo una sola stagione scandita da aspettative gigantesche e polemiche serrate legate alla sua ricca valutazione e al rendimento deludente".