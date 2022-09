Atalanta, Musso rischia uno stop di due mesi dopo l'operazione

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il brutto scontro con il compagno Demiral durante Roma-Atalanta e dopo una notte sotto osservazione, Juan Musso è stato sottoposto a intervento chirurgico per ridurre la frattura scomposta al complesso orbiario-mascellare. Per quanto riguarda i tempi di recupero - sottolinea Sky Sport - restano ancora da stabilire ma Musso potrebbe costretto ai box per circa un paio di mesi, dunque, presumibilmente il suo ritorno in campo potrebbe esserci a gennaio. In questo caso, il portiere non sarebbe tra i convocabili di Scaloni per il Mondiale.