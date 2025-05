Atalanta, ore di attesa. Adesso i Percassi attendono una risposta da Gasperini

Ore di attesa in casa Atalanta dopo la fine di un campionato concluso al terzo posto. "Gasperini vattene... a rinnovare il contratto", lo striscione esposto ieri dai tifosi della Dea e rivolto a un allenatore che nelle ultime nove stagioni è stato il grande demiurgo degli anni più belli della storia della Dea. Cosa farà Gasperini? Seguirà il consiglio dei suoi tifosi o come disse qualche mese fa non firmerà nuovi contratti con l'Atalanta?

Ieri sera l'amministratore delegato Luca Percassi sul tema s'è espresso così: "Da parte nostra, tutto ciò che potevamo fare l'abbiamo fatto, presentando una proposta di rinnovo del contratto, penso che lo sapete tutti e più di questo noi non possiamo fare". L'Atalanta ha offerto a Gasperini un nuovo contratto fino al 30 giugno 2027 già più di una settimana fa. In quella occasione il tecnico di Grugliasco ha preso tempo, ha chiesto un anno in più. Ma non si è entrato nel vivo della discussione perché è prima necessario che lo stesso Gasp sciolga le riserve. Cosa farà?

Una risposta in un senso o nell'altro è attesa già nelle prossime ore. Archiviata la stagione Gasperini deve ora dare una risposta alla sua società e decidere se rinnovare il contratto o salutare a un anno dalla scadenza. Non c'è via di mezzo, non è contemplata l'idea di una sua permanenza a scadenza perché il rischio è quello di vivere una stagione da separati in casa deleteria per tutte le componenti, soprattutto per i risultati. Tutto quindi è nelle mani di Gasp che però deve dare una risposta l'Atalanta ha fretta di conoscere le sue intenzioni: siamo entrati nella settimana decisiva.