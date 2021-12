Atalanta, Pessina: "Lo scudetto non è mai stato il nostro obiettivo"

Matteo Pessina, centrocampista dell’Atalanta ed ex Milan, ha parlato alla Gazzetta dello Sport spiegando che lo scudetto non è mai stato un obiettivo della sua squadra. Pessina ha detto: “Il nostro obiettivo non è mai stato lo scudetto. Siamo tutti d'accordo nel seguire la linea di Gasperini: ne parleremo semmai quando avremo raggiunto il primo posto e quindi lavoreremo per difenderlo”.