Athekame a DAZN: "A Milanello proviamo anche la difesa a 4"

Athekame a DAZN: "A Milanello proviamo anche la difesa a 4"MilanNews.it
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Oggi alle 20:34News
di Manuel Del Vecchio

Zachary Athekame ha parlato a DAZN al fischio finale di Milan-Torino. Le sue parole:

Un Milan molto diverso nel secondo tempo:

“Il mister ha parlato all’intervallo e la squadra l’ha seguito. Sono entrato con cattiveria e la partita è andata molto meglio”.

I suoi miglioramenti:

“Lavoro molto a Milanello, con la squadra, il mister e lo staff. Sono molto contento di come lavoriamo bene insieme”.

Lo provate il 4-3-3 a Milanello?

“Sì, proviamo sia la difesa a 4 che a 5. La partita cambia. Lavoriamo molto in allenamento su questo”.