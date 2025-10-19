Athekame si candida a una maglia da titolare sulla destra per Milan-Fiorentina

Dopo la promozione in Nazionale maggiore Zachary Athekame potrebbe togliersi la soddisfazione di partire per la prima volta da titolare in Serie A da quando è al Milan. Fino a questo momento il giovane esterno svizzero ha collezionato appena qualche spezzone di partita, ma contro la Fiorentina questo dato potrebbe cambiare. 

Complice l'infortunio di Loftus-Cheek, che costringe Allegri ad alzare Saelemaekers sulla linea di trequarti, Athekame si candida fortemente per una maglia da titolare in Milan-Fiorentina, complice anche l'assenza di alternative che possano andare a ricoprire quel ruolo. 