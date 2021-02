Atletico Madrid, Joao Felix positivo al Covid-19

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - Brutte notizie in casa Atletico Madrid, anche in vista della Champions League. L'attaccante Joao Felix è risultato positivo al Covid-19 ed è stato posto in isolamento, nel rispetto del protocollo sanitario. Per il giocatore portoghese, la sfida degli ottavi di finale contro il Chelsea, in programma nello stadio Wanda Metropolitano di Madrid il 23 febbraio, è a forte rischio. Prima della Champions, i 'colchoneros' di Diego Simeone, che sono nettamente in testa alla classifica della Liga, dovranno affrontare in campionato il Celta Vigo, il Granada e il Levante di Valencia. (ANSA).