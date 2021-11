ATM-MIL (0-0). Primo giallo del match per Giroud: decisione eccessiva

Arriva la prima ammonizione di Atletico Madrid-Milan ed è per Olivier Giroud, reo di una manata ai danni di Koke. La decisione di Vincic, però, è eccessiva: Giroud colpisce leggermente l'avversario nel corpo a corpo per il pallone; il giallo sembra essere arrivato, come si suol dire, abbastanza ' a richiesta'. Il giallo, di fatto, non c'era.