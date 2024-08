Attaccamento ai colori e umiltà: Adli, vero milanista che saluta dopo due anni

Yacine Adli saluta il Milan dopo due anni e diventa un giocatore della Fiorentina. Acquistato dal Bordeaux nell'estate del 2021 per 8.75 milioni, il franco-algerino è rimasto in Gironda ancora un anno in prestito, prima di vestire a tutti gli effetti la maglia rossonera nell'estate del 2022.

Un'avventura che non è andata come il giocatore avrebbe sperato. Sin da subito non è sembrato rientrare nei piani del tecnico Stefano Pioli, che lo aveva "tagliato" dalla lista Champions già al primo colpo. Solo 6 presenze complessive il primo anno, tutte in Serie A e con una sola gara giocata da titolare, nella trasferta a Verona vinta per 1-2, dove Adli ha giocato trequartista.

Il Milan lo avrebbe ceduto in prestito già a gennaio 2023, ma il giocatore ha voluto giocarsi le sue carte in rossonero, mettendo insieme nella seconda metà della stagione la miseria di 26 minuti, spalmati in due gettoni.

Qualsiasi altro giocatore avrebbe chiesto la cessione a fine anno, non Adli che ha lavorato e lottato per avere una chance. Si è reinventato mediano nel 4-2-3-1, ha messo in campo l'impegno e un amore per la maglia invidiabili. Si è fatto amare dai compagni di squadra mostrando doti da vero uomo-spogliatoio. E si è fatto apprezzare dai tifosi per il suo attaccamento a questi colori, senza mai fare polemica, accettando ogni decisione. 33 presenze nella stagione passata e anche un gol, l'unico della sua avventura milanista, in quel 3-1 alla Roma che ha sancito l'addio di Josè Mourinho in maglia giallorossa.



I NUMERI DI ADLI AL MILAN

Presenze: 39 (30 Serie A, 4 Europa League, 2 Coppa Italia, 3 Champions League)

Minuti totali: 2000

Gol: 1

Assist: 2