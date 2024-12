Attento Milan: l'Atalanta è la squadra più pericolosa e più prolifica della Serie A

vedi letture

Come riferisce il sito ufficiale della Lega Serie A, questa sera a Bergamo, l’Atalanta va a caccia del nono successo consecutivo, un’impresa che ha centrato solo una volta nella sua storia, contro un Milan ritrovato. Attacco micidiale e organizzazione difensiva stanno facendo della Dea un rullo compressore: con 220 tiri totali e una precisione realizzativa del 16,4%, è sia la squadra più pericolosa che la più prolifica del torneo, capace di segnare almeno due gol in ogni gara casalinga.

I rossoneri di Fonseca, in crescita, vengono da tre vittorie di fila tra tutte le competizioni con almeno tre gol segnati. Gli orobici, implacabili sia nei primi che nei secondi tempi (18 gol realizzati per frazione), hanno subito solo una rete nell’ultimo quarto d’ora di gioco in tutto il torneo. Al Gewiss Stadium si preannuncia insomma una sfida ad alto tasso di spettacolo tra due formazioni in salute e votate all’attacco.