Attesa per il derby della Mole, il Milan difende il primato: le quote dalla Serie A

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - Dopo il deludente 1-1 con il Benevento, la Juventus deve cambiare passo in campionato per non aumentare il distacco dal Milan capolista, che già è a + 6. Nella 10/a di campionato, la squadra di Pirlo affronta il Torino in un derby della Mole che nessuna delle due può permettersi di sbagliare. Per gli esperti di Sisal Matchpoint il successo juventino è a 1.40, contro il 7.50 del Toro e il pareggio a 4.75. Con Morata squalificato, arriva l'occasione per Dybala, il cui gol è attesissimo: i bookmaker lo danno a 2.25, ma è più probabile quello di Ronaldo: la rete numero 751 si gioca a 1.50. Il riferimento offensivo del Torino sarà Belotti, la sua rete vale 3.25. L'Inter insegue la terza vittoria consecutiva in campionato nel match casalingo contro il Bologna. La squadra di Conte parte favorita, a 1.45, un altro successo degli emiliani si gioca a 6.50 mentre il pareggio è a 4.75. L'Inter non può fare a meno di Lukaku, decisivo in più occasioni e candidato a segnare anche al Bologna, opzione a 1.70, occhio alla doppietta, a 4.40. A proposito di Lukaku, il belga si candida prepotentemente ad essere uno dei bomber più prolifici del campionato. Sul tabellone Matchpoint si gioca sull'eventualità che segni più di 24 reti in stagione, proposta a 1.65. La sconfitta con il Napoli ha interrotto la lunga imbattibilità della Roma sul campo, i giallorossi cercano il riscatto contro il Sassuolo, anch'esso reduce dal primo passo falso stagionale. Entrambe proveranno a tornate alla vittoria ma, secondo le quote, a riuscirci saranno i giallorossi, a 1.72, sia la vittoria dei neroverdi che il pareggio sono proposti a 4.25. Il Milan vuole prolungare la già lunga striscia positiva in campionato con la Sampdoria. A guardare le quote, gli uomini di Pioli hanno la vittoria in pugno, a 1.75, si sale a 4.50 per il successo dei padroni di casa, il segno X vale 3.90. Anche gli scommettitori credono nel Diavolo, l'85% ha scelto la vittoria rossonera. Ancora assente Ibrahimovic, sarà Rebic a guidare l'attacco milanista, il suo goal è a 2.75. Tra i blucerchiati, si candida al gol Quagliarella, il suo sigillo vale 3.00. (ANSA).