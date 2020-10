Attesa per Kabak. E i rossoneri spingono per Rudiger

Come riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito web, il "Milan è attivissimo nelle ultime ore di mercato, soprattutto per quanto riguarda la difesa. Per Kabak dello Schalke è stata presentata un'offerta (12 milioni più tre di bonus), resta però il problema della valutazione, già palesato nell'incontro di ieri con gli agenti del giocatore in sede. Intanto i rossoneri insistono per il prestito di Rudiger, visto che sul fronte Kabak lo Schalke non sta ancora dando risposte. Il Milan le attende ma nel frattempo spinge per il difensore del Chelsea".