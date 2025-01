Atteso nei prossimi giorni un confronto Conceiçao-dirigenza sul mercato

vedi letture

Nella sua prima conferenza stampa da allenatore del Milan, il giorno dopo essere sbarcato a Milanello, il tecnico Sergio Conceicao era stato abbastanza chiaro sul mercato: "Voglio conoscere bene la squadra, non solo i grandi ma anche il Milan Futuro. Non è giusto parlare di mercato perché non conosco bene tutti, soprattutto i giovani". A Riyad aveva confermato questa tesi ma da oggi, dopo una settimana di lavoro e un trofeo già in bacheca, si dovrà cominciare a pensare anche a come rinforzare la squadra.

Effettivamente oggi la Gazzetta dello Sport riporta come nei prossimi giorni è previsto un confronto tra allenatore e dirigenza su come muoversi per il mercato. In difesa, con la riabilitazione di Tomori e la sua probabile permanenza, si dovrebbe rimanere così. Diverso il discorso per gli altri due reparti. Si potrebbe rinforzare il centrocampo in attesa di capire le condizioni di Bennacer e Loftus, così come si andrà a mettere freschezza sugli esterni, specialmente se Okafor dovesse partire destinazione Lipsia. I sogni hanno due nomi ben precisi: Dani Olmo, proibitivo, e Marcus Rashford, più fattibile.