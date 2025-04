Atteso quest'oggi in gruppo Gimenez dopo l'infortunio contro la Fiorentina

Dopo due giorni di riposo il Milan tornerà oggi a lavorare a Milanello per cominciare a preparare nel migliore dei modi l'importante e delicata sfida in programma nella domenica di Pasqua contro l'Atalanta. La vittoria di Udine ha dato segnali positivi a Sergio Conceiçao, che anche contro i rivali bergamaschi potrebbe riproporre il 3-4-2-1 del Bluenergy Stadium.

La squadra ha risposto bene al cambio modulo, quindi sarebbe un peccato non continuare a lavorarci, anche perché i giocatori per farlo ci sono. In questa settimana di avvicinamento a Milan-Atalanta Conceiçao avrà infatti il gruppo quasi al completo, fatta eccezione per i lungo degenti Emerson Royal e Ruben Loftus-Cheek. Il portoghese potrà infatti fare affidamento sia su Mike Maignan, reduce dal trauma cranico rimediato proprio a Udine nello scontro con Alex Jimenez, che su Santiago Gimenez, che come scritto questa mattina dal QS si sarebbe messo alle spalle lo scontro con De Gea che lo ha escluso dall'ultimo gara.