AUDIO MN - Ibra, paura inutile in salsa svedese. Da Milanello arrivano buone notizie dall'infermeria

La giornata odierna è stata surriscaldata dalla miriade di notizie arrivate in merito alle condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante del Milan, dopo la prima parte del riscaldamento fatta con i compagni, è stato inquadrato mentre lasciava il campo d'allenamento in compagnia di un membro dello staff tecnico della nazionale svedese. Tutti a gridare al nuovo infortunio, in realtà Zlatan si è dedicato ad un lavoro personalizzato come da programma e domani sarà in panchina contro l'Estonia. Intanto da Milanello arrivano buone notizie dall'infermeria. Scopri quali nella nuova puntata di MilanNews in Podcast con Pietro Mazzara e Antonio Vitiello.