AUDIO MN - Le ultime di formazione verso la Samp. Gigio a disposizione

Finita la pausa per le nazionali torna, finalmente, il campionato e torna in campo il Milan che, sabato alle 12:30, scende in campo contro la Sampdoria a San Siro nella gara che aprirà il 29° turno di Serie A. Gigio Donnarumma è a disposizione di Stefano Pioli, diretta conseguenza del tampone negativo effettuato oggi prima di poter effettivamente menttere piede a Milanello, anche se la sua situazione e quella del gruppo squadra sarà monitorata costantemente. Scopri nella nuova puntata di MN in Podcast anche le ultime sulla probabile formazione, utile anche per il fantacalcio.

Clicca sul player e ascoltaci ovunque dall'app, dal sito in versione mobile e desktop.