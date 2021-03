AUDIO MN - Saronni: "Partnership con BMW sengale forte per il Milan. Belotti? Dico si"

Nuovo episodio di MilanNews in Podcast con ospite Andrea Saronni, dalla redazione di Tgcom Mediaset. Con lui abbiamo affrontato il tema caldissimo della nuova partnership tra il Milan e Bmw, con i rossoneri che tornano ad avere un Autoveicle Partner a distanza di quattro anni ovvero quando Audi risolse, in maniera unilaterale sfruttando una clausola a suo favore, l'accordo che era in vigore nel 2017 e che sarebbe dovuto rimanere valido fino al 2023. In più un passaggio anche sul rinnovo di Gigio Donnarumma e sulle voci che vedono il Milan, nuovamente, interessato a Andrea Belotti.

Clicca sul player e ascolta la nuova puntata di MilanNews in Podcast