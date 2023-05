Audio tra VAR e arbitri disponibile: ecco quando sarà ascoltabile

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport approfondisce il comunicato di ieri della FIGC, che annunciava come dall'anno prossimo alcuni audio puliti tra arbitri e VAR saranno resi pubblici. L'idea è quella di creare un Format, che potrebbe restare all'interno dei canali della FIGC, disponibile ogni lunedì o martedì post giornata di campionato da settembre, quando, assicurano i vertici della Federazione, saranno pronti. Andrà trovato un punto di incontro tra chi detiene i diritti degli audio (FIGC) e chi delle immagini (Lega Calcio). In futuro non è detto che non venga creata una OTT proprio della FIGC.