Aureliano: "Vasr strumento di attualità ma proiettato nel futuro"

Fonte: aia-figc.it

L’arbitro della CAN Gianluca Aureliano, Sezione di Bologna, a partire da questo 2022 è stato inserito nelle liste FIFA in qualità di Video Match Officials. Cresce quindi il gruppo degli arbitri che, anche in Sala VAR, rappresentano l’Italia in campo internazionale.

“Il VAR è uno strumento di grande attualità ma proiettato nel futuro – ha detto - L'Italia sta facendo scuola a livello internazionale. Abbiamo una tradizione di VAR che sembra storica, in realtà è nata solo cinque anni fa. Abbiamo fatto da apripista, ma si continua ad imparare”. Infine un messaggio ai giovani: “La cosa bella nell'essere arbitro è quella di mettere il cuore nella relazione con le persone – ha concluso Aureliano - Fare l’arbitro non è decidere un calcio di rigore, ma condividere una relazione con le persone”.