Ausilio: "Lukaku al Milan? Non mi farebbe alcun effetto, non mi interessa"

Ospite dell'evento "United for Meyer", il ds dell'Inter Piero Ausilio ha parlato così del mercato nerazzurro: "Abbiamo fatto qualcosa che ci interessava in anticipo come Taremi e Zielinski, poi colto l'occasione per il portiere e per me eravamo a posto così, poi abbiamo avuto questo infortunio di Buchanan, nulla di gravissimo ma stiamo guardando se possiamo completare la rosa con qualcosa di intelligente".

Che effetto le farebbe Lukaku al Milan?

"Nessuno, a me il mercato del Milan non interessa. A noi interessa il mercato dell'Inter e quello che volevamo fare lo abbiamo fatto".