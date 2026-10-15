L'Austria porta bene all'Italia milanista: Cisse il primo azzurro a segno due volte da Cutrone a Vienna

L'Austria porta bene all'Italia milanista: Cisse il primo azzurro a segno due volte da Cutrone a ViennaMilanNews.it
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Oggi alle 19:47News
di Antonello Gioia
L’ultimo giocatore italiano del Milan ad aver segnato una doppietta in una competizione europea è Patrick Cutrone contro l’Austria Vienna.

L’ultimo giocatore italiano del Milan prima di Alpdhadjo Cisse contro il Salisburgo ad aver segnato una doppietta in una competizione europea è Patrick Cutrone, il 23 novembre 2017, contro l’Austria Vienna in Europa League. L'Austria porta bene all'Italia rossonera.