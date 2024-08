Autogol Thiaw: a non funzionare è stato probabilmente l'orologio di Maresca e non la GLT

Attimi di confusione prima della convalida del gol del Torino alla mezz'ora del primo tempo, quando Thiaw si è portato il pallone dentro la propria porta con uno stop di tacco da dimenticare al più presto: Maresca ha guardato l'orologio per vedere se ci fosse o meno la comunicazione della Goal Line Technology.

La comunicazione non è arrivata sull'orologio, evidentemente non funzionante nel modo corretto, ma tramite auricolare: da quest'anno è una delle modalità con cui può arrivare l'avviso per il gol/non gol. La palla non era fuori quando Maresca ha convalidato la rete, quindi non c'è stato l'intervento del VAR.