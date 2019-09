Avv. Martinez: "Il Milan ha una base solida, Hernandez per me è fortissimo"

Antonello Martinez, avvocato e tifoso rossonero, è intervenuto a Radio Sportiva e ha parlato del mercato del Milan: "Il tifoso del Milan ha una patina di delusione dopo il mercato, si aspettava nomi di altra caratura. Per me, invece, dovrebbe essere soddisfatto, perché vedo una base molto solida. Sono arrivati nomi interessanti. Hernandez per me è fortissimo, oltre le aspettative. Il telaio di squadra c'è ed è molto buono".