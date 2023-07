AZ Alkmaar, parla il dt Huiberts: "Rifiutata la prima proposta del Milan per Reijnders. Se faranno una nuova offerta..."

MilanNews.it

Max Huiberts, direttore tecnico dell'AZ Alkmaar, ha parlato così a Noordhollands Dagblad della trattativa con il Milan per Tijjani Reijnders: "Ma al momento non stiamo trattando. Hanno fatto un'offerta, che abbiamo rifiutato. Abbiamo comunicato al Milan che abbiamo concordato con Tijjani che preferiamo che giochi con noi per un altro anno. E che vogliamo rispettare quell'accordo. Se faranno una nuova offerta, possiamo ancora negoziare. Ma 'mentre parliamo' non c'è niente del genere".