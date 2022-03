Azione super del Milan: Bennacer in gol dopo 12 passaggi di fila

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul gol di Bennacer contro il Cagliari. Bellissimo per esecuzione, scrive la rosea, ma significativo per preparazione. La rete del centrocampista algerino, infatti, è arrivata al termine di un’azione contrassegnata da 12 passaggi di fila. La dimostrazione di come il Milan sviluppi un calcio studiato e non improvvisato, grazie alla regia del suo allenatore, Stefano Pioli.