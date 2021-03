Azzurri: allenamento a ranghi ridotti su campo Cska

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - La Nazionale azzurra, dopo la vittoria di ieri sera in Bulgaria, dalle 12 ha lavorato a ranghi ridotti sul terreno dello stadio del Cska di Sofia. In campo chi non è stato impiegato ieri sera nel vittorioso match, mentre gli altri hanno lavorato in palestra e in piscina con i preparatori atletici. (ANSA).