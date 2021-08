Azzurri: Belotti lascia, Oriali rinnova fino Mondiali

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Andrea Belotti ha lasciato il ritiro di Coverciano per l'infortunio al perone subito contro la Fiorentina che lo costringe al forfait con la Nazionale e per alcune settimane. Il capitano del Torino ha fatto ritorno al suo club per sottoporsi alle cure. A Coverciano è in arrivo Davide Calabria che sostituirà l'infortunato Lazzari. In ritiro c'è anche il team manager azzurro Gabriele Oriali cui è stato rinnovato l'accordo con la Figc fino ai Mondiali in Qatar. Mentre da domani, vigilia di Italia-Bulgaria, si aggregherà Gianluca Vialli. (ANSA).