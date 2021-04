Bagarre per un posto in Champions: 6 squadre racchiuse in 9 punti

Dopo il weekend di campionato appena trascorso, nulla è cambiato a livello di distacchi in classifica fra le prime 7 squadre dato che hanno tutte vinto. Tirando fuori l’Inter che è ormai saldamente in testa alla graduatoria, per i rimanenti 3 posti che qualificheranno le squadre che ci arriveranno, alla prossima Champions League, si è innescata una vera e propria bagarre. Partendo dal Milan a quota 63 punti e arrivando fino alla Roma a quota 54, ci sono 6 squadre in soli 9 punti, tutto questo a 8 giornate dal termine. La lotta, oltre a Milan e Roma, coinvolge anche la Juventus, l’Atalanta, il Napoli e la Lazio, con questi ultimi che hanno una partita in meno – quella contro il Torino – da giocare. Fino alla fine il Milan dovrà lottare per tornare nella massima competizione europea dopo tanti anni. Il prossimo turno, con gli incroci fra Napoli-Inter e Atalanta-Juventus, potrebbe regalare sorprese. I rossoneri di Stefano Pioli, giocheranno invece contro il Genoa a San Siro.