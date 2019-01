Baiocchini: "Al Milan non è tramontata l'idea di prendere un centrocampista di qualità"

Manuele Baiocchini, nel corso dell’approfondimento dedicato al mercato di Sky Sport 24, ha parlato dell’interesse del Milan per Diawara: “Proveremo a capire se il Milan prenderà un centrocampista. Ha chiesto informazioni in maniera molto interessata per Diawara, che però il Napoli non cede. Il fatto, però, che il Milan lo abbia chiesto fa capite che non è tramontata l’idea di prendere un centrocampista dai piedi buoni. Leonardo vuole fare qualcosa in quella zona del campo”.