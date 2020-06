Baiocchini: "Buona prestazione di Kessiè contro la Juventus. Reparto difensivo promosso"

Intervenuto da Milanello, il giornalista di Sky Sport Manuele Baiocchini ha parlato della prestazione del Milan e dei singoli nella semfinale contro la Juventus. Queste le sue parole: "In fase difensiva ieri il Milan è stato solido con buone prestazioni sia dai centrali difensivi, Romagnoli e Kjaer, che sugli esterni perchè comunque non prendere gol dalla Juventus è una nota di merito. Il merito chiaramente va anche a Donnarumma con parate importanti. Conti è vero che ha fatto un'ingenuità nel primo tempo causando il rigore ma poi ha disputato una buona partita. Kessiè mi è molto piaciuto con una prestazione positiva nonostante sia stato l'ultimo a tornare. E' quello che si è allenato di meno ma è quello che ha corso di pi. La tenuta fisica del Milan è stata buona perchè ha retto in 10 uomini per più di 70 minuti. Leao non è partito titolare perchè voleva giocarsi una carta a partita in corso. Ieri vi è stato anche l'esordio di Colombo, un ragazzo di ottima prospettiva che ieri chiaramente non ha potuto cambiare la partita nella difficoltà offensiva dovuta all'inferiorità"