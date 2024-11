Baiocchini: "C'è qualche meccanismo nel Milan che non funziona. Leao? Anche quando non è al 100% è fondamentale"

vedi letture

Intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24, Emanuele Baiocchini ha parlato di Milan all'indomani della vittoriosa, ma criticata, trasferta di Champions League contro lo Slovan Bratislava:

"C'è qualche meccanismo che non funziona nel Milan, e focalizzandoci solamente sui 4 di difesa, possiamo dire che nelle ultime 5 Fonseca non ha mai mandato in campo la stessa difesa. E questo magari può essere buono per quanto riguarda le rotazioni, per tenere sempre i giocatori freschi lì nel reparto arretrato, ma poi meno buono per quanto riguarda i meccanismi, la sinergia, il feeling che si può creare tra i diversi difensori.

Quindi ieri è arrivata una vittoria, una vittoria per 3 a 2, in una competizione dove anche la differenza reti può essere decisamente importante. Ieri il MIlan avrebbe potuto giocarla e vincerla meglio, e invece l'ha vinta, sì, sono tre punti fondamentali, la terza vittoria consecutiva che fra l'altro fa iniziare a intravere al Milan l'ipotesi concreta di qualificarsi tra le prime otto, e sarebbe un passaggio fondamentale sia a livello sportivo che a livello economico per il bilancio del club. Però ecco non ha giocato una grande partita, non ha giocato una partita brillante.

Se vogliamo metterci dentro una nota molto positiva si può parlare di Leao, che è arrivato al quarto gol. Vi dico solamente che Leao quest'anno ha segnato solo gol pesanti nel Milan. 4 gol, 5 assist, ma quando segna Leao, o è un gol del sorpasso, della vittoria o decisivo ai fini della risultato, ed anche ieri è stato così. Tenuto in panchian all'inizio, poi è entrato ed ha segnato un gol fondamentale per dare per l'appunto lo slancio al Milan per andare poi a vincere la partita in Slovacchia. Anche quando non è al 100% continua ad essere un giocatore fondamentale".