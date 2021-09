Baiocchini: "Credo che Romagnoli possa essere titolare con la Lazio"

Il giornalista Manuele Baiocchini, intervenuto in diretta su Sky Sport 24, ha raccontato alcune delle scelte che Pioli potrebbe fare per Milan-Lazio di domenica pomeriggio: "Credo che Romagnoli possa essere titolare con la Lazio in coppia con Tomori. Kjaer potrebbe prendersi, quantomeno dall’inizio, un turno di riposo perché è rientrato dai viaggi con le nazionali. La stessa cosa è successa con Saelemaekers, che è felice per aver segnato il primo gol con la maglia del Belgio ma è anche un po’ stanco per i tanti viaggi negli ultimi giorni. Mi aspetto quindi Romagnoli, mi aspetto Florenzi da esterno alto nel solito 4-2-3-1. Poi vedremo quelle che saranno le scelte in attacco tra Rebic e Ibrahimovic. Stamattina Pioli li ha alternati; diciamo un 51% per il croato. Da quanto abbiamo capito si sta cercando di consigliare ad Ibra di rientrare gradualmente, poi però è difficile arginarlo: se decide di giocare giocare, gioca. Domani Pioli avrà una scelta difficile tra i due".