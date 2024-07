Ielpo commenta Samardzic: "Ha dei colpi importanti, può darti alternative tattiche in campo"

A parlare dei temi del giorno e soprattutto di quelli intorno al mondo Milan, a TMW Radio durante Calciomercato e Ritiri è l'ex portiere rossonero Mario Ielpo. Queste le sue considerazioni sull'attualità rossonera:

Samardzic sarebbe un acquisto azzeccato?

"E' un giocatore che ha dei colpi importanti. Se lo schema è il 4-2-3-1 manca il centrale dei tre dietro la punta in questa rosa. Uno come lui può darti alternative importanti, a meno che non vuoi adattare qualche altro calciatore. Ibra ha detto che questa rosa è ampia e una delle priorità è vendere, quindi forse servirà prima qualche uscita".

Con i vari colpi può lottare per lo Scudetto?

"Non è una corazzata che vince a prescindere, ma approfitta di un anno in cui c'è una grandissima concorrenza per il primo posto. Ci vuole che qualcuno non scappi e ci sia bagarre".