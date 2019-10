Baiocchini: "E' uno scontro diretto. Roma in difficoltà di stacchezza e uomini"

Manuele Baiocchini, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato della sfida contro i giallorossi che vedrà il Milan impegnato domani: “È uno scontro diretto, perché la Roma in questo momento è in difficoltà di stanchezza derivante dall’Europa League e di uomini, visto che sono tanti gli infortunati in casa Roma e dalle parole di Pioli in conferenza abbiamo capito che si vuole sfruttare questo momento sfruttando il fatto che il Milan abbia avuto una settimana intera per preparare questa partita e l’ha preparata bene, con grande attenzione e grande intensità.”