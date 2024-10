Baiocchini in vista di Milan-Udinese: "Mi aspetto che Fonseca cambi ancora"

In diretta dall'esterno di Casa Milan, per Sky Sport 24 il giornalista Emanuele Baiocchini ha fatto un punto in casa Milan nel primo giorno di lavoro verso la prossima, importante, partita di campionato in programma sabato pomeriggio contro l'Udinese. Queste le sue dichiarazioni:

"Mi aspetto che Fonseca cambi ancora, perché ha dimostrato di saperlo fare nel momento del bisogno. E quindi ha stupito un po' tutti nel derby con quel 4-2-4, perché poi alla fine dice che non è cambiato nulla, che sono cambiato solo gli interpreti e le cartettistiche di questi nel modulo. Però poi abbiamo visto che Morata, è vero che l'ha messo il trequartista, fa il trequartista, però Morata, nelle corde nel DNA, ha le caratteristiche di una prima punta.

Quindi credo che cambierà ancora, probabilmente lo farà dalla prossima partita, con giocatori diversi. Magari il modulo, la base, rimarrà quella, ma comuqnue a seconda delle caratteristiche dei giocatori. Ad esempio se dovesse giocare Okafor al posto di Abraham cambierà anche il volto del Milan lì davanti. Non credo che Morata ed Abraham possano essere utilizzati ancora per tante partite lì davanti, anche èerché da quanto ho capito in questa settimana di sosta, sia Abraham che Tomori potrebbero essere tra virgolette puniti per quanto successo a Firenze. Quindi mi aspetto un Milan diverso".