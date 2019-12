Baiocchini: "Matic non è un nome che rientra nei piani del Milan"

In mattinata era stato accostato con insistenza al Milan ma, secondo quanto riferito al giornalista di Sky Emanuele Baiocchini interevenuto pochi minuti fa da Milanello, Nemanja Matic non è un giocatore che rientra nei parametri rossoneri. Queste le sue parole: "Matic non rientra nei parametri della società soprattutto per ragioni anagrafiche dati i 32 anni. Ibrahimovic è un discorso a parte ma Matic non lo prende soprattutto per queste motivazioni"