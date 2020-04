Baiocchini: "Milan, 4 programmi di allenamento da un'ora per 7 giorni su 7"

Manuele Baiocchini, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato del programma allenamenti dei rossoneri in questa emergenza: "In questi giorni sono stati dati quattro programmi di allenamento ai giocatori da seguire sette giorni su sette, programmi variabili di circa 60/70 minuti. Inoltre c'è una dieta da seguire effettuata dal nutrizionista in base alle esigenze di ciascun giocatore. Quando si tornerà in campo ci saranno i cosiddetti carichi tecnici col pallone per sopperire alla mancanza degli allenamenti quest'ultimo".