Baiocchini: "Per Rebic una distorsione, credo che col Porto non sarà a disposizione salvo miracoli"

Manuele Baiocchini, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato delle condizioni di Ante Rebic: "Rebic ha fatto gli esami strumentali questa mattina che non hanno evidenziato lesioni capsulo-legamentose, sostanzialmente è solo una distorsione alla caviglia che fa male e provoca dolore e che però è risolvibile nel giro di qualche giorno. Credo che contro il Porto non sarà a disposizione salvo miracoli sportivi. Per la partita successiva, quella contro il Bologna, Rebic dovrebbe esserci. La lunga lista degli infortunati del Milan si allunga con il nome del croato, ma non ci rimarrà per più di una settimana.