Baiocchini: "Rangnick verrebbe a Milano sia per fare l'allenatore che il manager"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'inviato a Milanello Manuele Baiocchini ha parlato di Rangnick. Queste le sue parole: "E' in programma un incontro tra Rangnick e Gazidis, complice anche la ripartura delle frontiere. Questo incontro ci risulta dovrebbe esserci in settimana. Stamattina ha parlato Scaroni che ha parlato di Gazidis come colui che scegli l'allenatore, una dichiarazione che va in contrasto con le mansioni di Maldini. Queste parole di Scaroni non avranno fatto troppo piacere allo stesso Maldini, in virtù anche del recente passato che, proprio per queste interferenze nell'area tecnica di Gazidis hanno portato all'addio di Boban. Il Milan continua a puntare sull'allenatore tedesco che verrebbe a Milano per fare sia il manager che l'allenatore. Vedremo quali saranno gli sviluppi."