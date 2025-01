Baiocchini: "Rashford? Penso che il Milan non possa tirarsi indietro da una proposta così importante"

vedi letture

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, il collega Emanuele Baiocchini ha parlato di Milan alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter, soffermandosi un po' anche su quello che è e sarà il calciomercato del club rossonero: "Certamente il Milan avrebbe bisogno di un attaccante che segna di più, non che si contesti il rendimento di Morata, perché è un attaccante che lavora tanto per la squadra. Però se non gioca Morata gioca Abraham, che non è un altro da 15 gol in un campionato".

Sull'idea Rashford: "Rashford tende a giocare a sinistra, ma può giocare anche avanti, può giocare anche a destra, occupa i ruoli del 4-3-3 lì davanti. E quindi perché prendere Rashford? Perché quando ti si presenta un'opportunità così grande, quando sostanzialmente il Manchester United ti offre un giocatore che ha giocato 425 partite, 60 partite in nazionale, che ha segnato così tanto, e ha un problema con il suo club. Lo offrono a te, ha un ingaggio altisismo, ma se il Manchester United contribuisce io credo che il Milan non possa tirarsi indietro da una proposta così importante come quella di Rashford. A prescindere dal fatto che non sia un attaccante puro, però, comunque qualche gol in più potrebbe farlo".