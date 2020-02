Baiocchini su Calhanoglu: "Ieri ha giocato da numero 10"

Intervenuto su Sky Sport 24, Manuele Baiocchini ha parlato così di Hakan Calhanoglu: "Calhanoglu era stato preso da trequartista, da numero 10, e ieri ha giocato una delle poche partite da numero 10. Finalmente ha fatto la differenza, nel senso che era già in forma in questo periodo e finalmente ieri dopo tanto tempo ha giocato da numero 10, in quella posizione in cui si trova benissimo e in cui riesce ad esprimere il meglio di sé stesso. Ieri ha fatto un po’ il doppio ruolo: giocava sotto Ibra ma poi è stato anche prezioso in fase difensiva, giocando un primo tempo straordinario e andando a pressare sempre Brozovic, che infatti nei primi 45 minuti non ha fatto una buona partita e ha toccato pochi palloni. L’idea di Pioli andare a spegnere le idee di gioco con il pressing di Calhanoglu lo abbiamo visto bene nel primo tempo. Calhanoglu è un giocatore duttile che sa giocare in tante zone di campo e riesce a dare il suo contributo: con Gattuso ha giocato esterno nel 4-3-3, ha giocato da interno di centrocampo sia con Gattuso che con Giampaolo, ha giocato da centrale di centrocampo quando il Milan ha avuto problemi con Bennacer che era squalificato e con Biglia che non era tornato in campo. Adesso finalmente gioca nel ruolo per cui è stato preso, e io credo che potremo rivederlo da trequartista. La prestazione del Milan nei primi 45 minuti di ieri che probabilmente rivedremo il Milan con quel sistema di gioco e con Calhanoglu trequartista. È un modulo che può cambiare in 4-2-3-1, con tanti giocatori del Milan che possono giocare sulle fasce”.