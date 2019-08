Il giornalista di Sky Sport, Manuele Baiocchini, ha parlato di Kessié, uno dei candidati a lasciare il club rossonero: "A inizio estate il Wolverhampton si è fatto sotto per Kessié, ma il giocatore, in caso di cessione, vorrebbe un top club, altrimenti resta al Milan. Nessuna offerta concreta di Arsenal o Tottenham, quindi è probabile che resti in rossonero".