Bakayoko fuori dai piani del Milan: zero minuti anche contro il Torino

MilanNews.it

© foto di PHOTOVIEWS

Il Milan ieri sera contro il Torino si è presentato con ben 7 assenze. Mancavano: Ibrahimovic, Rebic, Castillejo, Romagnoli, Florenzi e Bennacer, oltre al lungodegente Kjaer. Nonostante ciò, Bakayoko non è nemmeno subentrato nel corso del secondo tempo. Il francese è completamente fuori dai piani del Milan, e non scende in campo dal 17 gennaio, cioè dalla sconfitta interna contro lo Spezia. Il segnale di Pioli nei confronti del giocatore è chiarissimo: il Milan non punta più su di lui.